الى ماذا دعت خطيبة الخاشقجي العالم الاسلامي؟

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دعت خطيبة الصحافي السعودي المعارض الذي تعرض لعملية قتل ونقطيع جسده وحرقه بالاسيد داخل القنصلية السعودية في تركيا حيث كان يزورها للاستحصال على اوراق شخصية، عبر "تويتر" بثلاث لغات التركية والانكليزية والعربية الى اقامت صلاة الغائب في عموم مساجد العالم الاسلامي: "أدعو جموع المسلمين لإقامة صلاة الغائب على روح جمال خاشقجي في عموم مساجد العالم الإسلامي وفي المسجد النبوي في المدينة المنورة بعد صلاة الجمعة القادمة الموافق ١٦ نوفمبر،وأن يرفعوا اكفهم بالدعاء سائلين المولى عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء"