العثور على العديد من الجثث جراء الحرائق في كاليفورنيا

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عثر مسعفون أمس على جثث 14 شخصا لقوا حتفهم في أكثر الحرائق تدميرا بتاريخ كاليفورنيا، ما يرفع حصيلة القتلى الى 23.





وانتُشلت الجثث على مدى ساعات، من بين بقايا المنازل المحترقة في بارادايز.

وقبل العثور على هذه الجثث، كان عدد الضحايا جراء الحرائق في كاليفورنيا بلغ 9 قتلى على الأقل جميعهم عُثر عليهم في مدينة بارادايز التي تضم 27 ألف شخص في منطقة بوت.

وقال مارك غيرالدوشي من مكتب خدمات الطوارئ التابع لحاكم كاليفورنيا إنّ "حجم الدمار الذي شهدناه لا يصدّق فعلا".

والحريق الذي سمي "كامب فاير" وانتشر بسرعة جراء رياح شديدة منذ اندلاعه مساء الخميس هو الأكثر تدميرا في كاليفورنيا.