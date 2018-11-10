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ترامب موبخاً صحفية: ما هذا السؤال الغبي!

10
NOVEMBER
2018
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جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجومه على “سي إن إن” وصحفييها، بعدما وبخ مراسلة أمس الجمعة مراسلة أخرى من الشبكة الإخبارية الشهيرة.


ورفض ترامب بغضب أن يرد على سؤال وجهته له مراسلة “سي إن إن”، آبي فيليب، معتبرا إياه أنه “غبي”، وهو سؤال متعلق بما إذا كان ترامب يريد من المدعي العام الجديد، ماثيو ويتكر، أن يعيق تحقيقا في مزاعم بأن حملة الرئيس للانتخابات الرئاسية لعام 2016 نجحت بمساعدة عملاء روس.
وقال ترامب لمراسلة “سي إن إن”: “يا له من سؤال غبي، يا له من سؤال غبي، ولكن من متابعتي لك كثيرا ألاحظ أنك تطرحين الكثير من الأسئلة الغبية”، وعندما حاولت المراسلة الحصول على إجابة منه رغما عن هذا، هز إصبعه بالنفي، ثم رحل بعيدا.


وأثار إقالة ترامب لوزير العدل جيف سيشنز، وتعيينه ماثيو ويتيكر وزيرا للعدل بالإنابة، انتقادات واسعة من جانبمعارضيه، إذ اتهموه بأنه وضع حليفا سيحاول تكميم التحقيق الخاص بروبرت مولر.

وكان سيشنز قد نأى بنفسه عن الإشراف على التحقيق الخاص، بروسيا لكن ويتيكر دعا إلى تقليص التحقيق.
وأعلن ترامب إقالة سيشنز بعد يوم من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتي انتهت بفقدان حزبه الجمهوري السيطرة على مجلس النواب واكتسابه مقاعد جديدة في مجلس الشيوخ.


ويأتي هجوم دونالد ترامب على آبي فيليب، بعد أيام من الشجار الذي وقع بين ترامب ومراسل “سي إن إن” جيم أكوستا، الأربعاء داخل البيت الأبيض، بعد أن طلب منه الأخير توضيحا بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016.

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