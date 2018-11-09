ما هي مواصفات البرج المصري الجديد الأعلى من "برج خليفة"؟

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تستعد مصر لبناء أطول برج في العالم، والذي يفوق "برج خليفة" في دبي بـ172 متر، حيث ستقوم مصر ببنائه في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة الكبرى.

وتدشن مصر البرج وفقا لـ"رؤية مصر 2030"، ويبلغ طوله 1000 متر وسيكون من أطول الأبراج حول العالم، ويتكون من 250 طابقا ويضم شققا فندقية وملاهي، ومراكز تسوق عالمية، ودور سينما، وأماكن للاستجمام.

واختار المصممون شكلا خاصا للبرج، وهي "مسلات فرعونية" مصرية للترويج للحضارة الفرعونية، وسيكون من أهم معالم مصر في العصر الحديث متفوقا على برج القاهرة الشهير وسط القاهرة.