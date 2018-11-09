زفاف حربي.. عروس تُزف على متن دبابة

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يتفنن كثير من العرسان حول العالم بتنظيم حفلات زفاف غير تقليدية، وهو ما حدث مع العروسين البريطانيين لوسي وريس، واللذين قررا إضفاء الطابع العسكري على العرس.

وقرر العريس ريس، والذي سبق له الخدمة في الجيش البريطاني أن تزف عروسه لوسي على متن دبابة، وذلك تخليدا لليوم الذي قابل فيه شريكة حياته بينما كانا في الخدمة، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ريس قوله: "تقابلنا في الجيش، وأردت أن أعيد الذكريات بطريقة مبتكرة. وددت أن تأتي لوسي إلى الكنيسة على متن دبابة".

واضطرت العروس إلى اختيار ثوب بسيط يسهل عليها الحركة أثناء ركوب الدبابة والنزول منها.