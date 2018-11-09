ترامب ينذر بفضيحة كبرى

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهيئات الأمنية تتحقق من صحة أنباء تحدثت عن حالات تلاعب في انتخابات مجلس الشيوخ في فلوريدا.

وكتب ترامب على تويتر: "تقوم الهيئات الأمنية بالتحقيق في فضيحة فساد كبيرة أخرى ترتبط بعمليات نصب وتزوير في مدينتي بروارد وبالم بيتش في فلوريدا".

من جانبه رد ريك سكوت الحاكم الحالي لولاية فلوريدا على مطالب إعادة الفرز بتقديم شكوى إلى الشرطة ضد بريند سنايبس منسق الانتخابات في دائرة بروارد.

ويؤكد سكوت، أن مكتب سنايبس أخفى معلومات مهمة جدا حول فرز الأصوات وعدد الناخبين الذين صوتوا واستمارات الاقتراع التي تم فرزها.

ووفقا لأحدث النتائج بعد فرز الاستمارات في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي، فقد حصل الحاكم الحالي لولاية فلوريدا الجمهوري ريك سكوت على 50.21٪ من الأصوات، في حين نال منافسه السيناتور الديمقراطي بيل نلسون 49.79٪ وطالب بإعادة فرز الأصوات.