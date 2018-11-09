ما هي أخطر بلدان العالم لقضاء العطلات؟

A + A -

كشف تقرير حديث، نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، قائمة تضم أخطر بلدان العالم التي يقصدها السياح لقضاء عطلاتهم.

واعتمد التقرير الذي أعده موقع "ويتش"، على مجموعة من المعطيات لإصدار القائمة، مثل معدلات الجريمة واحتمال وقوع هجمات إرهابية وكوارث طبيعية، ومخاوف صحية.

وانقسمت القائمة بين الدول التي تعاني من ارتفاع مخاطر الجريمة، والبلدان التي تهددها الكوارث الطبيعية.

وضمت الأولى كلا من جنوب أفريقيا وتركيا وتايلاند والهند والمكسيك والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وفييتنام واليونان (على التوالي).

فيما شملت الثانية اليابان وفييتنام واليونان والهند والمغرب وتايلاند والمكسيك وجنوب أفريقيا وتركيا والأردن (على التوالي).

هذا وجاءت آيسلندا كأكثر دولة آمنة من حيث انتشار الجريمة، حيث لم تشهد سوى 36 عملية قتل منذ عام 2000.