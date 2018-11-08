الولايات المتحدة توسع العقوبات ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية

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وسعت الولايات المتحدة قائمة العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، اليوم الخميس، أن العقوبات تفرض على 3 أشخاص و9 مؤسسات روسية.

وفرضت العقوبات على شخصين ومؤسسة واحدة من هذه القائمة بموجب القانون الأمريكية "مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات".

والمؤسسات الروسية المستهدفة هي المنتجعات الطبية "أي بتري" و"ديولبر" و"ميسخور" و"مريا" في القرم، ووزارة أمن الدولة في "جمهورية لوغانسك الشعبية" المعلنة من طرف واحد شرقي أوكرانيا، وشركات "قرم تيبلو إلكترو تسينترال" و"غارانت أس في" و"شركة إدارة مشاريع البنية التحتية" المسجلة في القرم وشركة "المشروع الجنوبي" المسجلة في مدينة سان بطرسبورغ.

أما الأشخاص الذين فرضت العقوبات عليهم، فهم نائب وزير أمن الدولة في "جمهورية لوغانسك الشعبية" شرقي أوكرانيا ألكسندر باسوف والموظف السابق في جهاز الأمن الأوكراني أندريه سوشكو والقائد السابق لقوات الصواريخ والمدفعية الروسية فلاديمير زاريتسكي.

يذكر أن الولايات المتحدة لم تعترف بانضمام القرم إلى روسيا في عام 2014، ولا تزال تعتبرها جزءا من الأراضي الأوكرانية. كما تتهم واشنطن موسكو بالتدخل في النزاع شرقي أوكرانيا، الأمر الذي نفته السلطات الروسية مرارا.

ومنذ عام 2014 فرضت الولايات المتحدة عدة مجموعات من العقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.