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ترامب يشكر الشرطة على شجاعتها الكبيرة أثناء الهجوم في كاليفورنيا

8
NOVEMBER
2018
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شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، الشرطة الأمريكية التي أبدت "شجاعة كبيرة" في مواجهة مطلق النار في حانة ببلدة ثاوزند أوكس في كاليفورنيا الأمريكية، الذي تسبب في مقتل 12 شخصاً على الأقل، أثناء احتفال جامعي.
وقال ترامب على تويتر: "شجاعة كبيرة أبدتها الشرطة، ووصلت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إلى مكان الحادث في غضون 3 دقائق، توفي رجل شرطة في المستشفى، بارك الله في كل الضحايا وفي عائلاتهم".
وأفاد بأنه "على علم تام" بما حدث، مشيراً إلى أن مُطلق النار، بين القتلى.
وقال الشهود لوسائل الإعلام المحلية، إنه أطلق النار بشكل عشوائي على الموجودين بالحانة.
وقالت مصادر محلية إن القاتل عسكري سابق يُدعى ديفيد ايان، جندي سابق في سلاح البحرية مارينز، ويلبغ من العمر 28 عاماً.

وأصيب 12 شخصاً على الأقل في الحادث وفق لجيوف دين، شريف مقاطعة فينتورا أين تقع ثاوزند أوكس، والذي أشار إلى أن مساعده لقي حتفه في الهجوم.

المصدر: 24ae

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