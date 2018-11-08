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اصطدام جناح طائرة تحمل 145 راكبا بأحد أعمدة مطار إندونيسي

8
NOVEMBER
2018
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سبوتنيك - اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإندونيسية "ليون إير"، وعلى متنها 145 راكبا بجناحها بعمود في مطار جزيرة سومطرة.
 
موسكو — سبوتنيك. وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست"، أن الحادث وقع مساء يوم أمس الأربعاء، وكان من المفترض أن تتوجه الطائرة وهي من طراز بوينغ "737-900 إي آر" إلى مطار "سوكارنو هاتا" في تانغيرانغ. ووفقا للصحيفة، فإن أي من الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة لم يصب بأذى، نتيجة لهذا الحادث، الذي أسفر عن إلغاء الرحلة.
 
ووفقا لممثل وزارة النقل في إندونيسيا، أسفر الحادث أيضاً بعد التحقيق في حيثياته، عن تسريح طاقم الطائرة من العمل.
 
وربط ممثل شركة طيران "ليون إير"، الحادثة بتعليمات خاطئة استلمها قائد الطائرة من موظفي المراقبة في برج المطار، ما دفع لاستجواب الموظفين المعنيين من قبل السلطات.
 
يذكر أنه في وقت سابق، تعرضت طائرة أخرى تابعة لشركة الطيران الأندونيسية "ليون إير"، كانت أقلعت صباحاً من جاكرتا في يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد 13 دقيقة من إقلاعها، إلى سقوط مفاجئ في البحر بالقرب من ساحل جاوا الغربية. وحدد الخبراء وجود حطام الطائرة المنكوبة على عمق يتراوح بين 30 و 40 مترا، منتشراً على مساحة شاسعة من قاع البحر. ولم تتوضح حتى الآن أسباب الكارثة.
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