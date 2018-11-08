living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اصطاد طفلا في البحر بدلا من الأسماك!

8
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انتشل صياد سمك في نيوزيلندا طفلا عمره 18 شهرا من البحر، كان قد ضاع من والديه.
 
وتفيد وكالة أسوشيتد برس بأن صياد السمك "غوس هات" شاهد الطفل عائما على أمواج البحر عندما كان ينشر معدات الصيد في البحر، فسحبه من يده.. وقال (هات) " كنت أعتقد بأنها دمية تطفو على سطح الماء، إذ كان أبيض الوجه وشعره مبلل، وفي تلك اللحظة صرخ بهدوء، فقلت لنفسي يا إلهي هذا طفل، وعلى قيد الحياة".
 
حمل الصياد الطفل إلى مخيم قريب وسلمه إلى صاحبة المخيم "ريبيكا سالتر" التي قالت إن الطفل كان شاحب اللون والرمل يغطي شعره وملابسه، فجلبت مناشف وبطانيات لتدفئته بينما كان يئن طوال الوقت.
 
اتضح لاحقا بأن والديه كانا نائمين في المخيم ولم يلاحظا كيف خرج من الخيمة، وكيف وصل إلى البحر وسقط في الماء وسبح مسافة 15 مترا تقريبا.
 
يقول الصياد، "لو لم أحضر في الوقت المناسب ولو تأخرت دقيقة واحدة، لما رأيته".
 
وعلى الفور، نقل الطفل إلى المستشفى وبعد أن فحصه الأطباء، تبين أنه لم يصب بأي ضرر أو أذى، وحالته الصحية جيدة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout