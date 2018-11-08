إدانة محطم نجمة ترامب في هوليوود

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دانت محكمة أمريكية المواطن الذي حطم نجمة دونالد ترامب في ممر المشاهير بمدينة هوليوود في ولاية كاليفورنيا.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز، أن المحكمة حكمت على محطم نجمة ترامب، أوستن كلاي، البالغ من العمر 24 عاما، بالسجن، وإخضاعه للمراقبة، بعد أن وقّع إقراره بذنبه.

وحكم على الشاب، بالسجن يوما واحدا، كان قد نفذه بالفعل. وسيقضي كلاي 20 يوما في الأشغال العامة، كما سيخضع للمراقبة لمدة 3 سنوات.

كما ألزمت المحكمة كلاي باللجوء إلى طلب المساعدة النفسية، ودفع 9.4 آلاف دولار لغرفة تجارة هوليوود، تعويضا عن الأضرار التي خلفها. من جهته، أعرب محامي كلاي عن رضاه وموكله بنتيجة القضية.