ضحايا بإطلاق نار في ملهى ليلي بكاليفورنيا.. والمسلح طليق

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أسفر إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية كاليفورنيا الأميركية الخميس، عن سقوط عدد من الضحايا، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وأشارت المصادر إلى أن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي اسمه "بوردرلاين" في مدينة ثاوزند أوكس بمقاطعة فنتورا بكاليفورنيا.

كما ذكرت السلطات أن المسلح لا يزال طليقا، بعد أن أطلق أكثر من 30 رصاصة استهدفت مرتادي الملهى، وأسفرت عن إصابة 11 شخصا.

وقال شهود عيان إن المسلح قام بإلقاء قنابل دخان قبل أن يبدأ بإطلاق النار داخل ملهى "بوردرلاين"، الذي يستقطب محبي الرقص وموسيقى "الكانتري" الريفية.

وقالت السلطات ان 11 شخصا أصيبوا بجراح- من بينهم رجل شرطة- بعد أن فتح رجل النار في حانة جنوبي كاليفورنيا ليلة الأربعاء.

وقالت الشرطة لفينتورا كاونتي ستار إن التقارير الأولية وصلت عند الساعة 11:20 مساء، بأن رجلا فتح النار على حانة في بلدة ثاوزند أوكس التي تقع على مبعدة 40 ميلا إلى الغرب من لوس أنجلوس. ولم تعلن درجة اصابة الضحايا.

وقال الكابتن غارو كورجيان من مقاطعة فينتورا في وقت متأخر من ليلة الأربعاء ان الوضع لا يزال نشطا للغاية في المكان.

وحثت السلطات الأهالي الى تجنب المنطقة.