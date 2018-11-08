رغم موته.. سحق خصمه وفاز في الانتخابات

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بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والولايات الأميركية، كانت البلاد على موعد مع إحدى العجائب، التي حفلت بها المعركة الانتخابية، ومنها فوز شخص متوفى بمقعد.

ففي ولاية نيفادا، تمكن نجم تلفزيون الواقع، دنيس هوف، من الفوز بمقعد في مجلس نواب الولاية، رغم وفاته قبل انطلاق السباق الانتخابي بعدة أسابيع.

وحصل هوف على 69.02 بالمئة من الأصوات متفوقا على منافسته الديمقراطية، ليشيا رومانوف، التي حصلت على 30.98 بالمئة من الأصوات، حسب ما تبين من السجلات الرسمية للانتخابات، وفقا لموقع "بيزنس إينسايدر".

وقال مدير حملته الانتخابية، تشاك موث، على حسابه في "تويتر": "لقد نجح دنيس هوف في سحق خصمه".

وتقدم دنيس للمشاركة في الانتخابات، ولكن بعد وفاته في أكتوبر الماضي، كان من الصعب حذف اسمه، وتم الاحتفاظ به في صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات منتصف المدة بعدما فات الأوان لتغييرها.

وتوفي دنيس هوف، الشهر الماضي، خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ 72، وتم العثور على جثته في 16 أكتوبر، وكان له أكثر من كتاب، منها كتاب "فن الصفقة".

ووفقا لقانون ولاية نيفادا، سيجتمع مفوضو المقاطعات للموافقة على تعيين بديل له من الحزب الجمهوري.