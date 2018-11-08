سابقة في التاريخ.. ميركل على خطى هتلر

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ستكون أنغيلا ميركل، أول مستشارة ألمانية منذ أدولف هتلر، تزور بقايا عربة قطار شهدت التوقيع على هدنة إنهاء الحرب العالمية الأولى.

كان هتلر قد توجه إلى هناك للانتقام عام 1940، بينما تخطط ميركل للتوجه إلى هناك باسم السلام في زيارة ستقف فيها إلى جوار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

في رحلة غير معتادة تحولت العربة 2419 د، من تقديم العشاء للركاب في دوفيل، إلى إحلال السلام العالمي في 11 نوفمبر 1918.

عربة القطار، الموجودة في غابة في شمال فرنسا، استخدمت في التوقيع على استسلام ألمانيا، كون المقر الرسمي لقائد الحلفاء كان قد تعرض لهجوم ألماني.

ولحشود المعزين الفرنسيين في سنوات ما بعد الحرب، تحولت عربة القطار إلى ضريح للسلام والتطهر، كما تحولت أيضا إلى متحف.