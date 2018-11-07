روسيا تبدأ بتطوير قاذفات استراتيجية حديثة

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أعلنت شركة الطائرات الموحدة الروسية اليوم الأربعاء، عن بدء تصميم مجمع للطيران بعيد المدى في روسيا.

وجاء في البيان: "نظرا لتحديث حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-160ام" و"تو-95ام سي"، فإنه يجري تطوير إنتاج طائرات من طراز "تو-160 ام" ، حيث يتم تعزيز المكونات الجوية للقوات النووية الاستراتيجية لروسيا. بالإضافة إلى ذلك بدأ تصميم مجمع واعد للطيران بعيد المدى".

في الوقت نفسه، أشارت الشركة إلى أن العمل على تحديث وتطوير هذا المجمع الفريد من نوعه يتم تحت إشراف خاص من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية ووزير الدفاع، وهو ما أكدته أيضا زيارتهما لمصنع الطيران في قازان.

وفي كانون الثاني الماضي، أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي آنذاك، ديمتري روغوزين، عن أمله في أن يبدأ اختبار المجمع الواعد للطيران البعيد المدى في فترة 2023 - 2024 مشيرا إلى أن مكتب تصميم " توبوليف " سيبدأ هذا العام، بمرحلة التصميم النشط لمجمع الطيران بعيد المدى الواعد.