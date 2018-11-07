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بولندا توقع اتفاقا لتلقي إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال الأميركي

7
NOVEMBER
2018
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أعلن رئيس شركة النفط والغاز البولندية " بي جي أن أي جي"، بيتر فوجنياك، اليوم الأربعاء، أن بولندا ستوقع اتفاقا آخر بشأن إمدادات الغاز المسال من الولايات المتحدة.

وقال فوجنياك للصحفيين: "سنوقع غداً اتفاقية مع الأميركيين بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال".

ولم يحدد فوجنياك، شروط العقد.

هذا وكانت شركة " بي جي أن أي جي"، قد وقعت في تشرين الأول المنصرم، مع شركة " فينتور غلوبال إل إن جي" الأميركية عقدًا لتوريد 200 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى بولندا سنويًا لمدة 20 عامًا.

والجدير بالذكر أن شركة " بي جي أن أي جي"، البولندية مملوكة للدولة، وتشتري معظم غازها من شركة "غازبروم" الروسية، لكنها تعلن دائماً الحاجة إلى تنويع الواردات. هذا وينص العقد الموقع بين "غازبروم" وبولندا في عام 1996 على تسليم روسيا بولندا ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، ويسري مفعول العقد حتى 2022.

هذا وارتفع حجم صادرات الغاز الروسي إلى بولندا خلال فترة كانون الثاني – أيلول من هذا العام بنسبة 11.7 بالمئة، حيث ارتفع مستوى الاستهلاك في البلاد من حوالي 15 مليار متر مكعب في 2015، إلى 17 مليار متر مكعب في 2017.

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