ترامب سهر الليل منتظرا نتائج انتخابات الكونغرس

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تابع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن كثب وباهتمام بالغ طوال الليل، مع عائلته وأصدقائه، نتائج انتخابات الكونغرس، لأن لهذه النتائج انعكاسا على مستقبله السياسي وولايته الحالية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان، إن: "الرئيس والسيدة الأولى (ميلانيا ترامب) راقبا ورود النتائج على التلفزيون في مقر إقامتهما في البيت الأبيض مع العائلة والأصدقاء".

ووصف ترامب النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس بـ"النجاح الهائل". وكتب في تغريدة على تويتر:"نجاح هائل الليلة، شكرا لكم جميعا".

وجرت أمس الثلاثاء عملية الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، التي يراهن ترامب على فوز الجمهوريين بها للاحتفاظ بسيطرتهم المريحة له.

في حين ينظر الديمقراطيون إلى تلك الانتخابات باعتبارها الأمل الأخير لاستعادة التوازن المفقود منذ فوز الرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، عام 2016، على حساب منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

ورمى الرئيس ترامب بكل ثقله في الحملة الانتخابية المشحونة التي سبقت هذه الانتخابات، وشارك في حشد الناخبين لدعم المرشحين الجمهوريين من خلال خطابات في العديد من الولايات الأمريكية. في حين قام الرئيس السابق باراك أوباما بالشيء نفسه لحشد الدعم لمرشحي الحزب الديمقراطي.