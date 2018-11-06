لافروف: العقوبات الأمريكية على إيران غير شرعية

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن العقوبات الأمريكية على إيران غير مشروعة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف عقب لقائه نظيره الإسباني جوسيب بوريل اليوم الثلاثاء في العاصمة مدريد.

وأضاف أن "العقوبات غير شرعية على الإطلاق، وخرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأشار لافروف إلى احتمالية أن تؤدي طريقة إعلان العقوبات وتنفيذها إلى خيبة أمل كبيرة.

وأكد أن الدول الأوروبية وروسيا والصين وإيران، عازمة على تطبيق خطة عمل مشتركة وشاملة فيما يخص البرنامج النووي لطهران رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي".

وأفاد لافروف باحتمالية أن يتم إيجاد سبل للتعاون الاقتصادي مع إيران رغم العقوبات الأمريكية.