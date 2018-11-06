بالصور: شهر العسل تحوّل الى كارثة.. هل قتل لويس زوجته؟!

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لم يكن شهر العسل لدى زوجة لويس بينيت عسلاً، بل كان كارثياً وأسوداً، بعد أن أنهى الزوج حياتها طمعاً في ممتلكاتها الثمينة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الزوج نفى ارتكابه الجريمة بحق زوجته "إيزابيلا هيلمان" في البداية، كما ادعى أنه لا يعلم ما إذا كانت زوجته على قيد الحياة أم لا، زاعاماً أن القارب تعرض للغرق بعد تعطّله أثناء نوم زوجته، وهو قام بإنقاذ نفسه لأنه يعمل بحارًا".

وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات أظهرت فيما بعد بأن الزوج، هو من سبب أضرارًا للقارب ليتخلص من زوجته، ويمحو آثار جريمته، وذلك طمعا في ممتلكاتها الثمينة، مشيرة إلى أنه تم البحث عن جثة الزوجة لعدة أيام لكن دون جدوى.

ووجهت محكمة بريطانية تهمة القتل العمد لرجل قتل زوجته غرقًا في مياه البحر الكاريبي، خلال قضاء شهر العسل قرب سواحل كوبا.





روتانا