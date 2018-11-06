living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رقم "مفزع" لظاهرة "انتحار الطلبة" في هذا البلد

6
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت وزارة التعليم في اليابان عن تزايد أعداد المنتحرين وسط الصغار في البلاد لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال 30 عاما.
 
ووفقا للأرقام الرسمية فقد انتحر 250 طالبا في مراحل الدراسة (الابتدائية والإعدادية والثانوية) خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 1986، وبلغ حينها 268 طالبا.
 
وبحسب التقارير اليابانية فإن أسباب حالات الانتحار تباينت بين 33 حالة بسبب ما أطلق عليه "الخوف من المستقبل"، و31 حالة بسبب خلافات عائلية، و10 حالات تعرضت للتنمر، بينما ظلت 140 حالة مجهولة الأسباب.
 
وتثير ظاهرة "انتحار الصغار" قلقا كبيرا لدى المسؤولين في اليابان، وفقا لما أوردته وكالة رويترز، خصوصا أنها تتزامن مع استمرار تراجع معدلات الانتحار بشكل عام في البلاد منذ 15 عاما.
 
وبلغ إجمالي عدد المنتحرين في اليابان خلال 2017 نحو 21,321 شخصا، بينما كان عام 2003 الأسوأ على تاريخ البلاد، حيث سجلت الشرطة في ذلك العام أكثر من 34 ألف حالة انتحار. 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout