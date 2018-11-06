رقم "مفزع" لظاهرة "انتحار الطلبة" في هذا البلد

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أعلنت وزارة التعليم في اليابان عن تزايد أعداد المنتحرين وسط الصغار في البلاد لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال 30 عاما.

ووفقا للأرقام الرسمية فقد انتحر 250 طالبا في مراحل الدراسة (الابتدائية والإعدادية والثانوية) خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 1986، وبلغ حينها 268 طالبا.

وبحسب التقارير اليابانية فإن أسباب حالات الانتحار تباينت بين 33 حالة بسبب ما أطلق عليه "الخوف من المستقبل"، و31 حالة بسبب خلافات عائلية، و10 حالات تعرضت للتنمر، بينما ظلت 140 حالة مجهولة الأسباب.

وتثير ظاهرة "انتحار الصغار" قلقا كبيرا لدى المسؤولين في اليابان، وفقا لما أوردته وكالة رويترز، خصوصا أنها تتزامن مع استمرار تراجع معدلات الانتحار بشكل عام في البلاد منذ 15 عاما.

وبلغ إجمالي عدد المنتحرين في اليابان خلال 2017 نحو 21,321 شخصا، بينما كان عام 2003 الأسوأ على تاريخ البلاد، حيث سجلت الشرطة في ذلك العام أكثر من 34 ألف حالة انتحار.