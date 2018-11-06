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البنتاغون: انتقال 5200 عسكري إلى الحدود مع المكسيك

6
NOVEMBER
2018
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Sputnik-

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” روب مانينغ أن “5 آلاف و200 عسكري سينتقلون اإلى الحدود مع المكسيك لمنع قافلة من المهاجرين غير النظاميين من العبور”، لافتاً إلى أنه “سيتم غلق الحدود بأسلاك شائكة، وتأمين الدعم اللوجستي، فضلا عن مساعدة مروحيات عسكرية لوحدات حماية الحدود”.

وأشار مانينغ إلى “انتشار 4 آلاف و800 جندي في المنطقة حاليا”، مؤكداً أنه “سيكون نحو 5 آلاف و200 عسكري منتقلون إلى الحدود الجنوبية الغربية، وفقط الجنود المكلفون بالحماية سيكونون مسلحين”.

ورفض مانينغ الرد على سؤال حول رفض البنتاغون طلبا من الإدارة الأميركية لإقامة منشأة لاحتجاز المهاجرين فيها قرب الحدود، مؤكداً “أنني لن أدلي بأي تعليق حول النقاشات بين وزارة الدفاع وباقي المؤسسات الأميركية”، موضحاً أن “أي بناء أو منشأة ستقام هناك، سيكون فيها عناصر وكالة الجمارك وحماية الحدود أو عناصرنا، وسيقام من أجل عناصر وزارة الدفاع الذين هناك لدعمهم”.

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