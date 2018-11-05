الكشف عن مفاجأة بشأن الطائرة الإندونيسية المنكوبة

كشفت هيئة سلامة النقل الوطنية في إندونيسيا، اليوم الاثنين، عن مفاجأة تتعلق بالطائرة الإندونيسية المنكوبة، التي سقطت في البحر.

وقال مسؤول إن مؤشر السرعة الجوية كان تالفا خلال آخر 4 رحلات للطائرة "بوينغ 737 ماكس"، التي تحطمت الأسبوع الماضي، ما أدى لمقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا، وفقا لرويترز.

وأضاف رئيس الهيئة، سورجانتو تجاهجونو، للصحفيين أنه جرى اكتشاف التلف بعد تحميل البيانات من مسجل بيانات الرحلة، مضيفا أن الهيئة تستفسر من شركة بوينج والسلطات الأمريكية عن الخطوات اللازمة لمنع وقوع مشاكل مشابهة على هذا الطراز من الطائرات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف "نتعاون مع هيئة سلامة النقل الأمريكية وبوينج لإجراء عمليات فحص مفصلة تتعلق بمؤشر السرعة الجوية".

ولم ترد بوينج بعد على طلب للتعقيب. وسلمت الشركة 219 طائرة من طراز 737 ماكس لعملاء في جميع أنحاء العالم.

المصدر: سبوتنيك