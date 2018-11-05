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بعد ساعات من حفل الزفاف.. نهاية مروعة لزوجين

5
NOVEMBER
2018
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في حادث مأساوي حزين، لقي زوجان، حديثا العهد بالزواج، حتفهما في ولاية تكساس الأميركية، بعد ساعات قليلة على حفل زفافهما، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وقال المصدر إنه بعد انتهاء حفل الزفاف، استقل الزوجان ويل بيلر وبيلي أكرمان طائرة هليوكبتر، خاصة بعائلتهما، إلا أنها تحطمت بعد دقائق من إقلاعها، فوق أحد التلال.
 
وتابع أن الحادث خلف مقتل الزوجين بالإضافة إلى الطيار الخاص بهما.
 
وأقيم حفل الزوجين، اللذين يدرسان معا في جامعة سام هيوستن، في مزرعة العائلة بمدينة أوفالدي، السبت.
 
وبعد نهاية الزفاف وتوديع الضيوف، غادر بيلر وأكرمان في طائرة، لكن بعد ميل واحد فقط على إقلاع الهليوكبتر، تحطمت بشكل مروع، دون معرفة سبب الخلل.
 
وحضرت السلطات المحلية إلى المكان، من أجل البحث عن حطام الطائرة، ونقل الجثت إلى ثلاجة الحفظ . كما تم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة سبب التحطم المجهول.
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