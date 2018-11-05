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اصطدام طائرتين صغيرتين في سماء كندا

5
NOVEMBER
2018
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اصطدمت طائرتان سياحيتان صغيرتان ببعضهما البعض خلال تحليقهما، الأحد، قرب العاصمة الكندية أوتاوا، مما أدى لتحطم إحداهما في حقل، بينما تمكنت الأخرى من الهبوط في مطار أوتاوا الدولي، من دون أن يُعرف في الحال ما إذا كان الحادث قد أوقع ضحايا.
 
ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة قولها إن الحادث وقع بعيد العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي في أجواء منطقة كارب في أونتاريو، على بعد نحو 30 كيلومترا غربي العاصمة، وفق "فرانس برس".
 
وتحطمت إحدى الطائرتين في حقل، فيما أعيد توجيه الطائرة الثانية، وهي من نوع "بايبر بي إيه 42" تتسع لنحو 10 أشخاص، إلى مطار أوتاوا الدولي حيث هبطت من دون مشاكل، بحسب ما أفاد متحدث باسم المكتب الفدرالي للنقل.
 
وقال المتحدث: "أرسلنا فريقا من المحققين" يُتوقع أن يصل إلى موقع الحادث بعد ظهر الأحد.
 
وأوردت شبكة "سي بي سي" أن قائد طائرة "بايبر" الذي كان يرافقه في الرحلة راكب واحد أبلغ المراقبين الجويين بأن الطائرة الأخرى اصطدمت بأسفل طائرته، مما أدى إلى تضرر جزء من منظومة هبوط طائرته.
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