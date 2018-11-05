بالفيديو - أكثر كائن "منحوس" على الأرض

A + A -

في حال كنت تشعر أنك غير محظوظ، اسأل نفسك: هل سبق وأن مررت أمام مدفع لحظة إطلاقه؟ إذا كان الجواب بالنفي، فأنت بالتأكيد لست المنحوس الأكبر في العالم.

وأظهر مقطع فيديو، نقلته صحيفة "الميرور" البريطانية، مرور حمامة "منحوسة"، في الوقت غير المناسب، من أمام مدفع لحظة إطلاقه في مالطا.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وذكر المصدر أن إطلاق المدفع يأتي بمناسبة "التحية الاحتفالية" لمالطا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لهذه الدولة الأوروبية تستخدم الذخيرة، منذ القرن التاسع عشر، لهذا الغرض.

ومن الواضح أن الطائر لم ينج من هذه الطلقة الهائلة التي استهدفته من مسافة قريبة للغاية، لكن مصور الفيديو الذي التقط الواقعة، في عاصمة مالطا، فاليتا، اكتفى بالقول إن "النهاية لم تكن سعيدة".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا