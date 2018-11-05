مدرس رياضيات يستقيل قبل قدوم "يوم القيامة"

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ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن رسالة مثيرة بثها مدرس رياضيات أصبحت محط حديث مواقع التواصل الاجتماعي لأنه تنبأ من خلال بموعد "يوم القيامة".

وزعم أمرت نور الذي يعمل في مدرسة علي شاتين كايا الابتدائية مدينة أيفاليك غرب تركيا أن نجمًا سيسقط على الأرض في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، قائلا: ”في 12 نوفمبر لن يكون هناك أعمال تذهبون إليها. اقتدوا بي، ولا تنفقوا نقودكم على الزينة بل أنفقوها على شراء المؤونة".

وعبر “تويتر” نشر نور رسالة استقالته، أوضح خلالها أنه أوحي له في المنام أن نجمًا يدعى (طارق) سيسقط على الأرض في الحادي عشر من نوفمبر، مؤكدا أن أحدا لم يصدقه رغم إبلاغه الناس بهذا الأمر، مضيفا أنه تقدم باستقالته لإظهار صحة روايته.

وأكدت مصادر بالإدارة التعليمية بالبلدة أن المدرس قدم استقالته، مشيرة إلى أن نور لم يعد يباشر بعمل التدريس الآن في المدرسة.