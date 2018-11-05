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الجيش البريطاني يفتح أبوابه للأجانب خارج البلاد

5
NOVEMBER
2018
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سيكون بمقدور الأجانب، ممن يعيشون خارج المملكة المتحدة، الانضمام إلى الجيش البريطاني، حيث سيتم إلغاء متطلبات الإقامة في البلاد من أجل الخدمة في القوات المسلحة، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز"، الاثنين.
 
وكان يشترط في من يتقدم إلى الخدمة العسكرية في بريطانيا أن يكون مقيما في البلاد لمدة 5 سنوات على الأقل، لكن من المقرر أن يعلن مسؤولو وزارة الدفاع الاستغناء عن هذا الشرط.
 
ويأمل الجيش البريطاني من وراء هذه الخطوة في تجنيد 1350 فرد إضافي من الخارج كل عام، من أجل الانضمام للقوات البحرية والجوية والمشاة في ظل النقص في عدد الجنود من الرجال والنساء على السواء.
 
وأفاد تقرير للمكتب الوطني في بريطانيا في أبريل الماضي، أن الجيش يعاني من عجز بنسبة 5.7 بالمئة، وأضاف أن هناك حاجة إلى 8200 جندي منتظم و2400 مهندس لملء "أكبر فجوة في الجيش خلال عقد من الزمن".
 
وسيتم النظر أولا في الطلبات المقدمة من دول مثل الهند وأستراليا وكندا وفيجي لملء جميع الشواغر الحالية في صفوف القوات المسلحة.
 
وبينما سيبدأ الجيش عمليات القبول من مطلع العام المقبل، ستبدأ قوات البحرية وسلاح الجو الملكي عملية الاستيعاب على الفور.
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