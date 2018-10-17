قبل انتخابات 2020.. ترامب متأكد بنسبة "مئة بالمئة"

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيكون مرشحا لولاية ثانية من 4 سنوات في العام 2020، مبددا بذلك التكهنات حول نواياه.

وقال الرئيس الأميركي لشبكة "فوكس بيزنس"، ردا على سؤال بشأن رغبته في الترشح "نعم، مئة بالمئة".

وحول منافسيه المحتملين أشار إلى الملياردير مايكل بلومبرغ الذي لم يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية، وأعلن للتو أنه سجل نفسه مجددا كديمقراطي، لكنه اعتبر أن فرصه ضئيلة بالفوز.

وأضاف الرئيس الاميركي "هناك الكثير من الأشخاص الذين سيترشحون، أتوقع أشخاص سيئين بالفعل".

وحول احتمال ترشح مايكل أفيناتي، محامي ممثلة الافلام الاباحية ستورمي دانيالز الذي يحظى بتغطية اعلامية واسعة، رد ترامب "لا أعتقد أنه شخص جدي".

وكان الرئيس الأميركي قلب موازين السياسة الاميركية مع فوزه المفاجئ في العام 2016 على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وحتى قبل أن يبدد نتائج توقعات استطلاعات الرأي بفوز سهل لكلينتون، تمكن ترامب من هزيمة عدد من المرشحين الجمهوريين التقليديين للوصول إلى تسمية الحزب الجمهوري له كمرشح للرئاسة.

والاختبار الأول للوضع السياسي في البلاد سيكون الشهر المقبل مع انتخابات منتصف الولاية في الكونغرس، حيث يأمل الديمقراطيون في انتزاع السيطرة على مجلس النواب على الاقل من أيدي الجمهوريين.