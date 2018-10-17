living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - حادث يحبس الانفاس في وضح النهار

17
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، فيديو وصفته بأنه يصوّر "اللحظة المرعبة "التي اتخذ فيها لصوص مسلحون 25 رهينة كدروع بشرية، بعد أن أحبطت الشرطة محاولتهم سرقة محل في البرازيل.
 
وفي مواجهة مثيرة، أمر المهاجمون الرهائن الذين بدا عليهم الرعب، بأن يشكلوا حاجزا حولهم، لتأمين هروبهم وعدم استهدافهم من الشرطة.
 
واستمر الحادث لأكثر من ثلاث ساعات، بعد ظهر السبت الماضي، وحينها اضطر الضحايا إلى الإمساك بأذرع بعضهم ثم استمروا في السير ببطء في أحد شوارع ماناوس، عاصمة ولاية الأمازون، لمسافة أقل من كيلومترين.
 
وانتهى الطريق بمقتل أربعة من الجناة، وإلقاء القبض على أحدهم، بعد كمين للشرطة.
 
ونجا جميع الرهائن دون أن يصابوا بعد أن ألقوا أنفسهم على الأرض، وتخفوا وراء السيارات، حيث أفادت التقارير أن أفراد العصابة المسلحين تبادلوا إطلاق النار بكثافة مع قوات الأمن والشرطة الذين كانوا يتعقبونهم عن كثب سيرا على الأقدام، كما تمركز قناصة في المباني المحيطة.
 
وصور العديد من شهود العيان الرهائن المنهكين والمصدومين الذين كانوا يتنقلون في الشوارع بانسجام تام استجابة لأمر اللصوص للاختباء وسطهم.
 
وسجّل أحد السكان المشاهد من شرفته، وصوّر اللحظة المخيفة التي قُتل فيها المهاجمون المقنعون، الذين كانوا يرتدون زي الجيش، بعد وابل من الرصاص.
 
ويبدو أن الجناة الأربعة حاولوا الفرار من الفخ، لكن الضحايا الذين يزعم أنهم كانوا يراقبون إشارات الضباط، ألقوا أنفسهم على الأرض، تاركين المهاجمين مكشوفين.
 
وصفقت أعداد كبيرة من المتفرجين لتحية الضباط والاحتفال بنهاية أزمة الرهائن.
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout