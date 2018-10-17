"داعش" يهدد العالم.. ويتوعد بهجمات خطيرة!

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منذ ظهوره على الساحة في العراق وسوريا عام 2014، حرص "داعش" على إبراز قدراته التكنولوجية جنبا إلى جنب مع إمكاناته العسكرية، ليعكس صورة يراها العالم أكثر رعبا للتنظيم الإرهابي.

وكانت آخر التهديدات "التكنولوجية" للتنظيم، المنشور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وفيه توعد "داعش" بتنفيذ هجمات إلكترونية وأخرى حقيقية على الدول الغربية والعالم ككل.

وورد التهديد عبر ملصق دعائي على شكل صورة يتم تداولها على حسابات في "تويتر"، وتحمل شعار التنظيم الإرهابي المعروف.

ويبدو أن التنظيم يتوعد بشن هجمات إلكترونية وعمليات قرصنة واختراق حسابات في أوروبا ومناطق أخرى من العالم، وفقما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

وجاء المنشور في أعقاب تهديد انتشر في وقت سابق من أكتوبر الجاري، تمثل في ملصق يصور رجلا يحمل سكينا يخفيها وراء ظهره، وهو يقف خلف حشد من الجماهير الشابة أثناء حفل موسيقي.

كما حذر الملصق من هجمات قاتلة بواسطة سكين، تستهدف الحفلات الغنائية والموسيقية في الحانات والمناطقة المفتوحة.

وتحت الصورة كتب تعليق: "انتظروا مفاجأتنا"، مع توقيع داعش، فيما قال ملصق آخر: "سنوفي بوعودنا لكم".

ولجأ "داعش" مؤخرا إلى أسلوب الهجمات بالسكاكين، مثلما فعل في حفل بمدينة مانشستر وخلال هجمات باريس.

ولم يتضح ما إذا كان التهديد الجديد صادرا بالفعل عن "داعش"، أو أن أشخاصا مؤيدين للتنظيم الإرهابي قاموا بالترويج له.