بعد تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول.. هذا ما كشفه اردوغان

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول سيستمر، وإن التحقيق يبحث احتمال وجود مواد سامة.

وأضاف أردوغان للصحافيين، إنه يأمل في التوصل إلى رأي معقول في أقرب وقت ممكن في التحقيق بشأن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا أن تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول سيستمر وأن التحقيق يبحث احتمال وجود مواد سامة، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تلقي اتصالا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وشكره على ترحيبه باقتراح السعودية تشكيل فريق مشترك لبحث موضوع اختفاء خاشقجي.