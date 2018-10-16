A + A -

أظهرت لقطات فيديو سيارة تجر مقطورة عكس السير في أحد الشوارع الرئيسية في بريطانيا، وتسببت بحادث لكن لم تذكر التقارير أي شيء عن وقوع إصابات.

وتسببت السيارة بحادث تصادم وعرقلة السير في كلا الاتجاهين لأكثر من ساعة ونصف على الطريق السريع المعروف باسم "أم 40" في أوكسفورد شاير.

وأظهرت لقطات الفيديو السائقين وهم يحاولون تفادي السيارة، التي ذكرت تقارير أنها كانت تحمل لوحة أجنبية.

وقال عضو المجلس البلدي في غربي أوكسفورد شاير كولين دينغوول إنه كان يقود سيارته على ذلك الطريق وأنه أحد من تجنبوا الحادث.

وأضاف قائلا لصحيفة "أوكسفورد ميل" إنه لم ير شيئا مماثلا في حياته وعلى مدى تاريخه في قيادة السيارة طوال 50 عاما.

وأصدرت شرطة "ثيمز فالي" بيانا طالبت فيه تسليمها لقطات فيديو للسيارة والحادث، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضحت في البيان أنه "قبيل الساعة الرابعة مساء الاثنين، تلقت الشرطة تقارير تفيد بموجود سيارة تجر مقطورة تسير بالاتجاه المعاكس على طريق أم 40".

وأضاف البيان أنه بعد دقائق قليلة، اصطدمت السيارة مع سيارتين أخريين بالقرب من التقاطع السادس على الطريق نفسه.

وحثت الشرطة من يمتلكون تسجيلا للحادث والسيارة تسليمها مثل هذا التسجيل في أسرع وقت ممكن، وطالبوا بمنع نشر التسجيل أو الصور للسيارة المتورطة بالحادث.