مأساة كورية على سفح "جبال الهمالايا"

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أعلن مسؤول إنقاذ، الاثنين، أن 5 كوريين جنوبيين ومرشديهم الأربعة لقوا حتفهم أثناء تسلق جبال الهيمالايا، بعد أن سقطت قطعة كبيرة من الثلج على منحدر صخري عند ممر جبلي ضيق.

وقال مسؤول الإنقاذ سوراج بوديال، المشارك في عملية انتشال الجثث المتناثرة على منطقة واسعة في الجبال، إن الحادث وقع على ما يبدو الخميس أو الجمعة.

وأضاف "بعض الجثث متناثرة على جانب منحدر صخري وهناك جثث أخرى في الوادي".

وتابع لرويترز اليوم الاثنين "سقطت كتلة كبيرة من الثلج ارتفاعها مئة متر تقريبا من الجبل على الأرجح إلى ممر ضيق مما سبب رياحا قوية أصابت المخيم وأسقطت المتسلقين من على طرف المنحدر الصخري وإلى الوادي".

ولم يوضح كيف تمكن من تحديد تسلسل الأحداث. وقالت السلطات النيبالية، إنه ليس لديها تفاصيل عن الحادث الذي وقع في منطقة نائية.

وتتخذ نيبال ترتيبات لإعادة جثث الكوريين الجنوبيين إلى وطنهم بعد إجراء تشريح. ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة الكورية الجنوبية في كاتمندو عاصمة نيبال.

وتعد هذه هي أسوأ كارثة من نوعها في نيبال منذ عام 2015 عندما لقي 18 متسلقا حتفهم في انهيار جليدي بسبب زلزال كبير عند قاعدة جبل إيفرست.

وكان الفريق يحاول تسلق جبل جورجا الذي يبلغ ارتفاعه 7193 مترا، ويقوده المتسلق الكوري الجنوبي كيم تشانغ، وهو محطم الأرقام القياسية في تسلق 14 من أعلى جبال العالم.