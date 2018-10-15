السعودية: ترامب شكر الملك سلمان

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قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الرئيس الأمريكية دونالد ترامب شكر العاهل الملك سلمان بن عبد العزيز على التعاون المشتركة بين السعودية وتركيا في التحقيق في أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت (واس): "إن الملك سلمان تلقى اليوم الاثنين 15 أكتوبر / تشرين الثاني، اتصالا هاتفيا من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة: "جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين".

ولفتت (واس) إلى أن ترامب أثنى على التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء المواطن جمال خاشقجي وحرص قيادة المملكة على استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بذلك".

ودعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت 13 أكتوبر، المملكة العربية السعودية للتعاون في تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول، على خلفية اختفاء جمال خاشقجي بعد دخوله إلى القنصلية منذ 2 أكتوبر الجاري.

وقال أوغلو: "نرغب أن تتعاون السعودية معنا بشأن تفتيش القنصلية السعودية، وهذا لم يحدث حتى الآن"، مضيفا "تعاوننا مع مجموعة العمل السعودية لا يعني توقف التحقيقات التي نجريها حول اختفاء خاشقجي".

واتصل الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد 14 أكتوبر، وشكره على ترحيبه باقتراح السعودية تشكيل فريق مشترك لبحث موضوع اختفاء خاشقجي.

واختفى الصحفي السعودي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

المصدر: سبوتنيك نيوز