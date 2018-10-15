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بالصور - قبل ساعات من وصول فريق التحقيق التركي.. هذا ما حصل في القنصلية السعودية!

15
OCTOBER
2018
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رصدت عدسات وسائل إعلام الإثنين دخول كميات كبيرة من مستلزمات التنظيف إلى القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول.

 

يأتي ذلك بعد مرور قرابة أسبوعين على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

 

وذكر مراسل الأناضول أن عشرات الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام ما زالوا ينتظرون في محيط القنصلية، أملا في ظهور معلومات جديدة تتعلق بمصير خاشقجي.

 

ولاحظ الصحفيون الموجودن في المنطقة إحضار العاملين بالقنصلية كميات كبيرة من مستلزمات التنظيف، كانوا يحملونها على عربة يدوية خلال ساعات الظهيرة.

 

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصادر دبلوماسية تركية أنه من المخطط إجراء تفتيش مشترك مساء اليوم، في القنصلية السعودية باسطنبول في إطار التحقيقات المتواصلة حول مصير خاشقجي.

 

واختفت آثار الصحفي السعودي في الثاني من تشرين الأول الجاري عقب دخوله القنصلية، ما دفع السلطات التركية إلى إطلاق تحقيق شامل للكشف عن ملابسات الحادث.

 

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرياض، بإثبات خروج خاشقجي من القنصلية، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية بعد.

 

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مسؤولين أتراك أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهو ما تنفيه الرياض.

 

وطالبت عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، والإتحاد الاوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله سفارة بلادها في إسطنبول.

 

وتتوالى ردود الأفعال عبر العالم، من مسؤولين ومنظمات، مطالبة بالكشف عن مصير خاشقجي، لتتصدر "مانشيتات" الصحف ونشرات الأخبار العالمية، بالتوازي مع التحليلات عن تداعيات هذه الأزمة على كل المستويات.

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