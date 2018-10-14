خطيبة خاشقجي مستعدة لزيارة البيت الأبيض بشرط...

A + A -

أعربت خديجة جنغيز خطيبة الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، عن استعدادها لزيارة واشنطن بعد تجديد الرئيس الأمريكي دعوته لها، مشترطة أن يساعد الجانب الأمريكي في كشف مصير خطيبها.

وقالت في تعليق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت: "قرأت مؤخرا، أن الرئيس ترامب يريد دعوتي إلى البيت الأبيض. إذا كان ذلك سيساعد بالفعل في معرفة ما حدث في القنصلية السعودية في اسطنبول في ذلك اليوم، سأفكر بقبول دعوته".

وشككت جنغيز في أن يكون خاشقجي على قيد الحياة، مشيرة إلى أنه كان يجهز ليحتفل بعيد ميلاده الستين يوم أمس السبت.

وكان ترامب قد دعا الأربعاء الماضي جنغيز لزيارة البيت الأبيض، ليبحث معها أزمة اختفاء خطيبها.