ترامب يستقبل القس برانسون ويفاجئه بسؤال غير متوقع!

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استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، القس أندرو برانسون، الذي أفرجت عنه السلطات التركية استجابة للضغوط الأميركية، ثم فاجأه بسؤال غير متوقع.

وفي حضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون ونواب أميركيين وعائلة برانسون، ركع القس بجان بترامب على أرضية المكتب البيضاوي ووضع يده على كتفه وصلى من أجل أن يمنحه الله "حكمة خارقة".

كما شكرت زوجة القس التي كانت حاضرة أيضا اللقاء ترامب، الذي فاجأهما بسؤال غير متوقع، قائلا "شكرا لكما هل يمكنني أن أسألكما؟ لمن صوتا في الانتخابات الرئاسية".

وليس من الواضح لمن وجه الرئيس الأميركي سؤاله، هل للقس وحده أم لزوجته أم لهما معا. ووسط ذهول وضحك الجميع، أجاب ترامب بنفسه على سؤاله "أنا أعرف الجواب"، فيما لم يجب الطرفان الموجه إليهما السؤال.