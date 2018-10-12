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حدث "عضلي" نادر كاد يتسبب في كارثة جوية

12
OCTOBER
2018
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كشفت هيئة التحقيق في حوادث الطيران ببريطانيا، سببا غريبا وغير معتاد لحادث طائرة صغيرة في يونيو الماضي خلال عملية الإقلاع.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" فإن الطائرة الصغيرة من طراز "CEA DR221B" التي كانت تقلع من قاعدة في منطقة ستافورشاير، عادت واصطدمت بالمدرج جراء تشنج في قدم قائدها.
 
وأحس ربان الطائرة، البالغ من العمر 59 عاما، بتشنج في رجله فلم ينتبه إلى الضغط على دواسة، وهو ما جعل الطائرة تستدير 90 درجة قبل الكارثة.
 
ومن حسن حظ القائد أن الطائرة نزلت على المدرج واصطدمت مروحتها بالأرض، رغم تعطل جهاز مسؤول عن الهبوط.
 
ورجح الطيار الذي نجا من الحادثة أن يكون التشنج ناجما بالأساس عن عدم شربه لكمية كافية من السوائل، فضلا عن تدني درجة الحرارة والضغط.
 
وقد تحدث التشنجات في عضلات الإنسان بشكل مفاجئ وتستمر في العادة لثوان قليلة، ورغم مساعدة الرياضة على التقليل من احتمال التعرض لها يقول خبراء إن تجنبها بشكل كامل غير ممكن.
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