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بعدما أثارت قضيتها الرأي العام.. الكشف عن سبب إغتصاب صحافية وقتلها!

12
OCTOBER
2018
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اعتقل رجل في ألمانيا للاشتباه بصلته في جريمة اغتصاب ومقتل الصحافية البلغارية فيكتوريا مارينوفا.
 
ويقول مسؤولون بلغاريون إن رجلا يدعى سفيرين كراسميروف اعتقل في ألمانيا بناء على طلبهم.
 
وقال وزير الداخلية البلغاري، ملادين مارينوف، إن بصمة الحمض النووي للمشتبه به تتطابق مع أدلة عثر عليها في موقع الجريمة.
 
وقال مسؤولون إن الأدلة الحالية لا تشير حتى الآن إلى أن الحادث مرتبط بعمل مارينوفا كصحافية.
 
كانت مارينوفا تقدم برنامجا تليفزيونيا، ناقش فيه مؤخرا صحفيان استقصائيان مزاعم بالاحتيال في صناديق خاصة بالاتحاد الأوروبي وطالت رجال أعمال وسياسيين بارزين.
 
ومع ذلك، قال المدعي العام البلغاري، سوتير تساتسروف، إن الهجوم يبدو أنه كان بدافع الاعتداء الجنسي، لكنه أضاف أنهم يضعون جميع الاعتبارات في الحسبان.
 
ماذا الذي نعرفه عن المشتبه به؟
 
تقول صحيفة "168 تشاسا" إن سفيرين كراسميروف غادر بلغاريا متجها إلى ألمانيا الأحد بعد يوم واحد من اغتصاب مارينوفا ومقتلها.
 
واتُهم المشتبه به في بلغاريا غيابيا بالوقوف وراء الجريمة، وطلبت السلطات الاتحاد الأوروبي بإصدار مذكرة باعتقاله.
 
وأطلق سراح رجل اعتقل الثلاثاء في بلغاريا دون توجيه أي اتهامات ضده.
 
وعثرت السلطات على جثة فيكتوريا مارينوفا، السبت الفائت، في حديقة بمدينة روسي، شمالي البلاد، بالقرب من نهر الدانوب. وقالت السلطات إنها تعرضت للاغتصاب والضرب والخنق.
 
ويقول المحققون إن هاتفها المحمول ومفاتيحها ونظارتها وبعض ملابسها الشخصة فقدت من مكان الحادث.
 
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