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تكثيف انتشار القوات العراقية على الحدود مع سوريا

12
OCTOBER
2018
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أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق عن تكثيف انتشار القوات العراقية على الحدود مع سوريا لمنع أية حالة تسلل من وإلى الأراضي العراقية.

,قال بيان، صادر عن المركز مساء امس، "تشهد الحدود العراقية السورية انتشارا كبيرا للقطعات ونقاط المرابطة والدوريات الآلية والسواتر الترابية، بالإضافة إلى العمل على زيادة التحكيمات وترصين وموانع، فضلا عن الجهد الاستخباري المميز والدوريات والكمائن الليلية لقطعات الجيش العراقي، ضمن قيادة عمليات الجزيرة لتأمين الشريط الحدودي العراقي السوري، بمسافة 200 كيلو متر من شمال القائم وصولا إلى منطقة تل صفوك مع إغلاق جميع الثغرات التي تستخدم من قبل العصابات الإرهابية، لمنع أية حالة تسلل من وإلى الأراضي العراقية بالإضافة إلى منع حالات التهريب، وبتنسيق مستمر مع القوة الجوية وطيران الجيش".

 

وحققت القوات العراقية، في يوليو/ تموز الماضي، في عملياتها الاستباقية المستمرة في ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير أوكاره، تقدما في تطهير الحدود الدولية في غرب العراق، باتجاه سوريا والأردن والسعودية.

 

وتنفذ قطاعات الجيش العراقي، وفصائل الحشدين الشعبي والعشائري، بدعم من طيران الجيش، والتحالف الدولي ضد الإرهاب، بشكل دوري ومستمر، عمليات تطهير لصحراء الأنبار التي تشكل مساحة شاسعة، من عناصر "داعش" المتخفين وأوكارهم المدفونة تحت الأرض والوديان.

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