أغنى رجل في العالم يخسر 9.1 مليار دولار في يوم واحد

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خسر مؤسس موقع أمازون، جيف بيزوس، الذي يتصدر قائمة أغنياء العالم، 9.1 مليار دولار، الأربعاء، بعدما سجلت أسهم شركته أكبر انخفاض في أكثر من عامين.

وقال موقع "بلومبرغ" إن ثروة بيزوس انخفضت إلى 145.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ شهر يوليو الماضي.

وحسب قائمة فوربس لأغنياء العالم، التي صدرت في أكتوبر الحالي، فإن ثروة بيزوس بلغت نحو 160 مليار دولار أميركي ومنحته المركز الأول متقدما بفارق كبير على مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، الذي تبلغ ثروته 97 مليار دولار أميركي.

كما أفاد الموقع بتراجع ثروة أغنى شخص في أوروبا، برنار أرنو، بـ4.5 مليار دولار إلى 66.9 مليار دولار مع تراجع أسهم "لويس فيتون" المعروفة اختصارا بـ"LVMH".

وانخفضت ثروة الملياردير الفرنسي بعد ظهور شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تشديد عمليات التفتيش الحدودية، التي تهدف إلى الحد من الواردات غير المرخصة.

ونزلت أيضا قيمة مجموعة، تضم أضخم وأغنى شركات التكنولوجيا في العالم، مثل شركتا غيتس (مايكروسوفت) ومارك زوكربيرغ (فيسبوك)، بـ 32.1 مليار دولار.