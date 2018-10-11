living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خرائط غوغل تكتشف خيانة زوجية تنتهي بالطلاق

11
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لحظة صاعقة ومذهلة، عندما أراد رجل أن يخطط طريقه في شوارع العاصمة البيروفية ليما مستخدما تطبيق خرائط غوغل، إذ شاهد بعض الصور لامرأة ترتدي ملابس شبيهة تماما بملابس زوجته، قبل أن يتأكد لاحقا أنها هي.
 
ثلاث صور للمرأة ذاتها ترتدي ملابس شبيهة بملابس زوجته وفيها ملامح من زوجته، تجلس على أحد المقاعد وهي تداعب شعر شخص آخر أرخى برأسه على حضنها.
 
الصور صدمت الزوج الذي قال إن ما لفت انتباه هو أن المرأة كانت ترتدي ملابس مشابهة تماما لملابس زوجته.
 
وعلى الرغم من أن الحكاية تعود إلى العام 2013، إلا إن الزوج الغاضب واجه زوجته بالدليل (الصور) لإثبات خيانتها، له، وهي لم تنكر الأمر، واتفقا على الطلاق، وهو ما حصل بالفعل لاحقا؟.
 
الغريب في الأمر أيضا أن الصور التقطت بالقرب من جسر يطلق عليه اسم "جسر الآهات" في ليما.
 
وفي وقت لاحق، نشر الزوج "المقهور" الصور على صفحته في موقع فيسبوك، وأثارت انطباعات كثيرة عند المستخدمين، غير أن أحدهم ويطلق على نفسه اسم "سان باتيستي" قال "يا له من عالم صغير.. كان كافيا أن تقول للزوج إنها لم تعد تحبه".
 
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout