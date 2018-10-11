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هذه المادة التي سيستخدمها الأتراك لتفتيش القنصلية السعودية

11
OCTOBER
2018
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عربي21 -
قال موقع محلي تركي إن الفريق التركي المخول بتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول سوف يستخدم مادة كيمائية للكشف عن آثار دماء محتملة للكاتب السعودي المختفي، جمال خاشقجي.
 
وكانت السلطات التركية طلبت من السعودية تفتيش القنصلية، وحصلت على موافقة سعودية، قبل أن تقوم الأخيرة بطلب تأجيل التفتيش لوقت لاحق، دون بيان الأسباب، وذلك بحسب صحيفة "يني شفق".
 
وتابع موقع "خبر أوكو" التركي، بأن المادة الكيميائية التي سوف تستخدم هي مادة "لومينول" التي تتفاعل مع بقايا الدماء، حتى بعد تنظيف المكان.
 
وربنا تحسم مادة "لومينول" الجدل الدائر حول اختفاء خاشقجي، الذي تصر السلطات السعودية على أنه غادر القنصلية، فيما تعتقد مصادر تركية مسؤولة أنه قتل في داخل القنصلية، وأخرجت جثته منها لاحقا.
 
وكشفت صحيفة "يني شفق" التركية، الأربعاء، عن طلب السلطات السعودية من نظيرتها التركية، تأجيل البحث داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، لأجل لاحق، وفقا لما وصلها من مصادر أمنية.
 
وبناء على طلب أنقرة، أعلنت الرياض أمس الثلاثاء، السماح لفريق التفتيش التركي بدخول القنصلية بهدف البحث، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الثلاثاء الماضي.
 
وطالبت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، أن يتم السماح لها بتفتيش منزل القنصل السعودي العام في إسطنبول، وفقا للصحيفة التركية.
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