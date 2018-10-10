تعيين أول "وزيرة انتحار" في أوروبا

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عينت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وزيرة لمنع الانتحار، كجزء من جهد وطني للحد من عدد الأشخاص الذين ينتحرون.

وسميت ماي جاكي دويل-برايس في المنصب الجديد في الوقت الذي يجتمع ممثلو 50 دولة في لندن، الأربعاء، لحضور قمة للصحة العقلية.

كما تعهدت بتقديم 1.8 مليون جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار) لضمان استمرار عمل جمعية ساماريتانس الخيرية لتقديم خط ساخن مجاني للإرشاد.

ينتحر نحو 4500 شخص كل عام في إنجلترا.

ووصفت "ذي كامبين أغانست ليفينغ ميزرابلي" (الحملة ضد العيش البائس)، المخصصة للوقاية من انتحار الذكور، تعيين الوزيرة بأنه خطوة رائدة.

وقال سايمون غونينغ، الرئيس التنفيذي للحملة، إن هذه الخطوة تساعد على "تسليط الضوء على الانتحار وآثاره المدمرة، وإزالة وصمة هذه القضية، ومواصلة بناء الدعم لجميع المتضررين في أنحاء المملكة المتحدة."