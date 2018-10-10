مواقع للتواصل الاجتماعي تكتشف "سرا مذهلا" في صورة تعود إلى عام 1943!

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ثار جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي حول صورة التقطت عام 1943، لمح البعض فيها رحالة يسافر عبر الزمن.

بدأت القصة بنشر فني تصوير فوتوغرافي يدعى ستيوارت هامفريس، يمارس تلوين الصور القديمة، صورة تعود إلى عام 1943 على حسابه في تويتر.

ويظهر في هذه الصورة عدد من المصطافين على شاطئ البحر، بينهم رجل يحمل جسما مجهولا بين يديه.

ووجد متابعو هذه الصفحة في طريقة حمل الرجل للجسم المجهول ووضعيته وهو ينظر إليه، أوجه شبه بالطريقة التي يتفحص بها المعاصرون هواتفهم الذكية.

وتساءل أحد النشطاء مندهشا: "هل يبدو لي أم أنا مخطئ أن الشخص يحمل بين يديه هاتفا ذكيا"؟

وما ذهب إليه وجد على الفور عددا كبيرا من الأنصار والمؤيدين في تعليقاتهم بالخصوص، وجزم عدد منهم أن الرجل "رحالة في الزمن"!

آخرون لم يشطح خيالهم بعيدا، وافترض أحدهم أن الرجل ربما لا يفعل أكثر من لف سيجارة، ورأى آخر أنه يتناول قطعة من المثلجات، ورجّح ثالث أن الرجل يشغل ساعة يد تقليدية.

ومع كل ذلك، ظل حالمون على إصرارهم بأن الرجل رحالة من عصور لاحقة، إذ أن الناس تتوق إلى الخيال والغموض وتضجر سريعا من الأحداث اليومية المعتادة!