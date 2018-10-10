living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مواقع للتواصل الاجتماعي تكتشف "سرا مذهلا" في صورة تعود إلى عام 1943!

10
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ثار جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي حول صورة التقطت عام 1943، لمح البعض فيها رحالة يسافر عبر الزمن.
 
بدأت القصة بنشر فني تصوير فوتوغرافي يدعى ستيوارت هامفريس، يمارس تلوين الصور القديمة، صورة تعود إلى عام 1943 على حسابه في تويتر.
 
ويظهر في هذه الصورة عدد من المصطافين على شاطئ البحر، بينهم رجل يحمل جسما مجهولا بين يديه.
 
ووجد متابعو هذه الصفحة في طريقة حمل الرجل للجسم المجهول ووضعيته وهو ينظر إليه، أوجه شبه  بالطريقة التي يتفحص بها المعاصرون هواتفهم الذكية.
 
وتساءل أحد النشطاء مندهشا: "هل يبدو لي أم أنا مخطئ أن الشخص يحمل بين يديه هاتفا ذكيا"؟
 
وما ذهب إليه وجد على الفور عددا كبيرا من الأنصار والمؤيدين في تعليقاتهم بالخصوص، وجزم عدد منهم أن الرجل "رحالة في الزمن"!
 
آخرون لم يشطح خيالهم بعيدا، وافترض أحدهم أن الرجل ربما لا يفعل أكثر من لف سيجارة، ورأى آخر أنه يتناول قطعة من المثلجات، ورجّح ثالث أن الرجل يشغل ساعة يد تقليدية.
 
ومع كل ذلك، ظل حالمون على إصرارهم بأن الرجل رحالة من عصور لاحقة، إذ أن الناس تتوق إلى الخيال والغموض وتضجر سريعا من الأحداث اليومية المعتادة!
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout