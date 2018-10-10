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خيوط الجريمة بدأت تتكشف.. القبض على مشتبه به في قتل الصحفية البلغارية

10
OCTOBER
2018
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ألقت الشرطة البلغارية، القبض على مشتبه به في قتل الصحفية، فيكتوريا مارينوفا، التي عثر على جثتها مؤخرا، أثناء محاولة دخوله الأراضي الألمانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام بلغارية.
 
 
مقتل صحفية بلغارية حققت في اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي
وذكر التلفزيون البلغاري "NOVA" أن الحمض النووي للشخص الذي قبض عليه يطابق بنسبة 100% الحمض النووي، الذي عثر عليه على جثة الصحفية.
 
بدورهم أكد سكان محليون لوسائل إعلام أنهم يعرفون الشخص الذي تم القبض عليه، وحسب المعلومات الأولية فهو من مواليد 1997.
 
وأعلنت الشرطة البلغارية في وقت سابق أنها عثرت على هاتف الضحية أثناء تفتيشها أحد المنازل في منطقة روسه شمالي البلاد حيث وقعت الجريمة وعثر على جثة الصحفية، مشيرة إلى أنها لم تتعرف بعد على مالك هذا المنزل.
 
ورفضت وزارة الداخلية التعليق على هذا الموضوع، بينما أكد مكتب المدعي العام، إنه تم إرسال 3 مدعين إضافيين إلى منطقة روسه لدعم التحقيق.
 
وأعلن المدعي العام البلغاري في مدينة روسه، غيورغي غيورغييف، في وقت سابق، أن الشرطة تأخذ بالاعتبار في تحقيقاتها في مقتل الصحفية، فيكتوريا مارينوفا، كل الفرضيات سواء الشخصية أو المهنية.
 
يذكر أن الصحفية فيكتوريا مارينوفا، البالغة من العمر 30 عاما، والتي كانت تعمل في إحدى المحطات التليفزيونية، اغتصبت وعذبت قبل قتلها وإلقاء جثتها في حديقة بالقرب من نهر الدانوب في مسقط رأسها.
 
وكانت مارينوفا استضافت في الـ 30 سبتمبر الماضي، خلال برنامجها التلفزيوني صحفيين كانا يحققان في مزاعم فساد تتعلق بأموال الاتحاد الأوروبي.
روسيا اليوم
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