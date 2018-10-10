ملياردير يصطحب صديقته إلى القمر!

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صرّح الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، في مؤتمر صحافي في طوكيو بأنه سيصطحب صديقته الممثلة وعارضة الأزياء أيامي غوريكي (26 عاماً) إلى القمر.

وينوي الملياردير المشاركة في رحلة سياحية إلى القمر، ويأمل أن يرافقه في الرحلة المقرّرة عام 2023 نجوم مختلفون من عالم الفن.

وأشار مايزاوا إلى أنّ المشروع «مهمّة كبيرة. ولدى كل فنان دوره الخاص، وأنا أيضاً سيكون لي دوري كمُضيف للمشروع».

ويُعرف مايزاوا في اليابان على نطاق واسع، كرجل أعمال ناجح تُقدَّر ثروته بـ3 مليارات دولار وجامع أعمال تحف فنّية، كما يُعرف أيضاً بعلاقاته العاطفية.