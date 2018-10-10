شركة طيران عربية تجبر رجلاً على ارتداء تنورة!

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في تصرّف غريب، منعت الخطوط الجوية السعودية مسافرا من الصعود على متن طائرتها في إندونيسيا بسبب ملابسه.

وفي التفاصيل أنّه تم منع رجل الأعمال، جوردان بيشوب، بسبب ارتدائه سروالاً قصيراً (شورت).

وحاول بيشوب إقناع المسؤولين بحقه في ركوب الطائرة، حيث أنّه لم يكن يحمل سراويل طويلة، لأن الحرارة في جاكرتا كانت تبلغ 32 درجة مئوية.

وبعد جدال من دون جدوى، اضطر بيشوب إلى شراء السارنج (قطعة من القماش التقليدي المحلي تشكل تنورة) في أحد متاجر المطار ووضعها على جسده، للسماح له بركوب الطائرة.

يُشار إلى أنّ الخطوط الجوية السعودية أعلنت في آب العام الماضي عن قواعد للملابس المسموح بها للمسافرين على متن طائراتها. ووتتضمن لائحة المحظورات: "السراويل القصيرة الكاشفة للساقين على الرجال"، كما يحظر على النساء "كشف الساقين أو الذراعين، أو ارتداء الملابس الرقيقة للغاية، أو الضيقة للغاية".