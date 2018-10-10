living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فضيحة الاغتصاب.. "تطور خطير" يهدد مستقبل رونالدو

10
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع تصاعد الأحداث في قضية الاغتصاب، المتهم فيها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بات مستقبل لاعب يوفنتوس الإيطالي في خطر بعد أن أعلنت شرطة مدينة لاس فيغاس الأميركية لأول مرة استدعاء "الدون" لاستجوابه في الاتهامات المنسوبة إليه.
 
ووفقا لصحيفة "الميرور" البريطانية، فإن النجم البرتغالي سيتم استجوابه من جانب شرطة لاس فيغاس، إلا أنه لم يحدد حتى الآن موعد خضوعه للاستجواب.
 
وقال المتحدث باسم شرطة لاس فيغاس: "نحن بالتأكيد لا نعرف حتى الآن متى سيحدث ذلك. لكن في مرحلة ما سيكون علينا الاستماع إليه".
 
وأعلنت الشرطة الأميركية، الأسبوع الماضي، إعادة فتح التحقيقات بشأن قضية اغتصاب "صاروخ ماديرا" لكاثرين مايورغا في غرفة فندق عام 2009، فيما ينفي صاحب الـ33 عاما هذا الادعاء.
 
وفي وقت سابق، نشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية صورة من تقرير الشرطة، الذي حرر عقب الحادث المزعوم بساعات.
 
ويقول التقرير إن صاحبته "كانت تبكي"، ورفضت التصريح باسم من تدعي أنه اعتدى عليها جنسيا، مكتفيا بأنه "شخصية عامة" و"رياضي".
 
والآن تقول الفتاة الأميركية إنها وافقت على التوقيع على التسوية لأن كانت خائفة من "الانتقام"، مما دفعها إلى توكيل محامين لإقامة دعوى قضائية ضد رونالدو حاليا.
 
والاثنين الماضي، نشرت المجلة الألمانية، دليلا على حدوث الاغتصاب وهو تفاصيل التسوية التي وقع عليها الطرفان (رونالدو والضحية المزعومة) عام 2010، لمعالجة الأمر بشكل ودي بعيدا عن ساحات المحاكم، قبل أن تقرر الشابة مايورغا (34 عاما) اللجوء إلى القضاء بعد 9 سنوات من الواقعة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout