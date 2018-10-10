فضيحة الاغتصاب.. "تطور خطير" يهدد مستقبل رونالدو

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مع تصاعد الأحداث في قضية الاغتصاب، المتهم فيها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بات مستقبل لاعب يوفنتوس الإيطالي في خطر بعد أن أعلنت شرطة مدينة لاس فيغاس الأميركية لأول مرة استدعاء "الدون" لاستجوابه في الاتهامات المنسوبة إليه.

ووفقا لصحيفة "الميرور" البريطانية، فإن النجم البرتغالي سيتم استجوابه من جانب شرطة لاس فيغاس، إلا أنه لم يحدد حتى الآن موعد خضوعه للاستجواب.

وقال المتحدث باسم شرطة لاس فيغاس: "نحن بالتأكيد لا نعرف حتى الآن متى سيحدث ذلك. لكن في مرحلة ما سيكون علينا الاستماع إليه".

وأعلنت الشرطة الأميركية، الأسبوع الماضي، إعادة فتح التحقيقات بشأن قضية اغتصاب "صاروخ ماديرا" لكاثرين مايورغا في غرفة فندق عام 2009، فيما ينفي صاحب الـ33 عاما هذا الادعاء.

وفي وقت سابق، نشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية صورة من تقرير الشرطة، الذي حرر عقب الحادث المزعوم بساعات.

ويقول التقرير إن صاحبته "كانت تبكي"، ورفضت التصريح باسم من تدعي أنه اعتدى عليها جنسيا، مكتفيا بأنه "شخصية عامة" و"رياضي".

والآن تقول الفتاة الأميركية إنها وافقت على التوقيع على التسوية لأن كانت خائفة من "الانتقام"، مما دفعها إلى توكيل محامين لإقامة دعوى قضائية ضد رونالدو حاليا.

والاثنين الماضي، نشرت المجلة الألمانية، دليلا على حدوث الاغتصاب وهو تفاصيل التسوية التي وقع عليها الطرفان (رونالدو والضحية المزعومة) عام 2010، لمعالجة الأمر بشكل ودي بعيدا عن ساحات المحاكم، قبل أن تقرر الشابة مايورغا (34 عاما) اللجوء إلى القضاء بعد 9 سنوات من الواقعة.